Гетманцев атакует Минцифры из-за реформы рынка игровых услуг.

Реклама

Он напомнил , что еще до попадания в парламент Гетманцев имел судьбу в компании МСЛ - одном из крупнейших операторов лотерейного рынка. Сам политик в 2019 году признавал, что, занимая должность главы налогового комитета, находится в состоянии конфликта интересов.

«Теперь этот конфликт вырвался в публичную плоскость. Удивительно, что действующая власть, которая довольно болезненно воспринимает критику со стороны, на эту ситуацию пока не отреагировала», — подытожил Казанский.