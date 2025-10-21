ТСН в социальных сетях

Политика
84
1 мин

Гетманцев атакует Минцифры из-за реформы рынка игровых услуг.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев начал публичную атаку на Министерство цифровой трансформации через проведение ведомством реформы рынка игорных услуг.

Он напомнил , что еще до попадания в парламент Гетманцев имел судьбу в компании МСЛ - одном из крупнейших операторов лотерейного рынка. Сам политик в 2019 году признавал, что, занимая должность главы налогового комитета, находится в состоянии конфликта интересов.

«Теперь этот конфликт вырвался в публичную плоскость. Удивительно, что действующая власть, которая довольно болезненно воспринимает критику со стороны, на эту ситуацию пока не отреагировала», — подытожил Казанский.

