- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 40
- Время на прочтение
- 1 мин
Гетманцев фактически перешел в режим системной критики нового премьера Свириденко — Лямец
Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев перешел в режим системной критики нового правительства и премьер-министра Юлии Свириденко, что фактически означает оппозиционность к Владимиру Зеленскому.
Об этом в своем сообщении сообщил журналист Сергей Лямец.
«Формально это экспертная оценка, но по сути мы видим попытку дискредитации нового правительства еще на старте его работы. Гетманцев фактически перешел в режим системной критики нового премьера, а вместе с ней – к критике Зеленского», – отметил Лямец.
Журналист привел ряд публичных высказываний Гетманцева, в которых тот критикует правительство за «раздачу денег, которых нет», популизм и отсутствие системных решений. По словам Лямца, действия депутата могут свидетельствовать о формировании внутри властной вертикали своеобразной «фронды» — внутренней оппозиции в Офис президента и Кабинет Министров.
Лямец предположил, что за Гетманцевым может стоять так называемая «группа Арахамии», после кадровых решений в налоговой сфере потерявшая значительную часть влияния. «Теперь Арахамия и Гетманцев образовали своеобразную Фронду… они хотят либо отомстить, либо вернуть влияние на процессы, снова став нужными», – написал он.
По мнению журналиста, дальнейшее обострение этой линии конфликта может привести к внутреннему кризису во властном большинстве. В то же время, по словам Лямца, такое поведение может стать рискованным для самого Гетманцева, ведь ранее президент Зеленский уже устранял политиков, переходивших в открытое противостояние с Банковой.