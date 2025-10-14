ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
40
Время на прочтение
1 мин

Гетманцев фактически перешел в режим системной критики нового премьера Свириденко — Лямец

Председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев перешел в режим системной критики нового правительства и премьер-министра Юлии Свириденко, что фактически означает оппозиционность к Владимиру Зеленскому.

Гетманцев фактически перешел в режим системной критики нового премьера Свириденко — Лямец

Об этом в своем сообщении сообщил журналист Сергей Лямец.

«Формально это экспертная оценка, но по сути мы видим попытку дискредитации нового правительства еще на старте его работы. Гетманцев фактически перешел в режим системной критики нового премьера, а вместе с ней – к критике Зеленского», – отметил Лямец.

Журналист привел ряд публичных высказываний Гетманцева, в которых тот критикует правительство за «раздачу денег, которых нет», популизм и отсутствие системных решений. По словам Лямца, действия депутата могут свидетельствовать о формировании внутри властной вертикали своеобразной «фронды» — внутренней оппозиции в Офис президента и Кабинет Министров.

Лямец предположил, что за Гетманцевым может стоять так называемая «группа Арахамии», после кадровых решений в налоговой сфере потерявшая значительную часть влияния. «Теперь Арахамия и Гетманцев образовали своеобразную Фронду… они хотят либо отомстить, либо вернуть влияние на процессы, снова став нужными», – написал он.

По мнению журналиста, дальнейшее обострение этой линии конфликта может привести к внутреннему кризису во властном большинстве. В то же время, по словам Лямца, такое поведение может стать рискованным для самого Гетманцева, ведь ранее президент Зеленский уже устранял политиков, переходивших в открытое противостояние с Банковой.

Дата публикации
Количество просмотров
40
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie