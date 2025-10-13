ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
601
Время на прочтение
1 мин

Гетманцев хочет лишить пенсий украинцев - нардеп

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что инициатива главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетьманцева может привести к лишению украинцев пенсий.

Гетманцев хочет лишить пенсий украинцев - нардеп

© ТСН.ua

«Гетманцев хочет забрать пенсии у украинцев! Глава финкомитета заявил, что граждане, которые передают свои банковские карты другим в пользование, будут попадать в реестр дропперов. Внесенные в этот реестр будут ограничены в финансовых операциях и даже не смогут получать пенсии», - заявил Гончаренко.

По словам депутата, такая норма может несправедливо ударить по пожилым людям, которые из-за обмана или шантажа могут передать свои банковские данные мошенникам.

«То есть, если условная бабушка, возможно, обманом передала свои данные, — ее могут лишить пенсии, ради которой она работала всю жизнь и платила налоги», — отметил Гончаренко.

Он добавил, что подобные инициативы не будут способствовать повышению доверия граждан к государству.

«Представляю, как это мотивирует молодежь не уклоняться от налогов и поверить в пенсию в Украине. Наверное, так и строится правовое государство, да, господин Гетьманцев? - резюмировал депутат.

Дата публикации
Количество просмотров
601
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie