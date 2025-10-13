- Дата публикации
Гетманцев хочет лишить пенсий украинцев - нардеп
Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что инициатива главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетьманцева может привести к лишению украинцев пенсий.
«Гетманцев хочет забрать пенсии у украинцев! Глава финкомитета заявил, что граждане, которые передают свои банковские карты другим в пользование, будут попадать в реестр дропперов. Внесенные в этот реестр будут ограничены в финансовых операциях и даже не смогут получать пенсии», - заявил Гончаренко.
По словам депутата, такая норма может несправедливо ударить по пожилым людям, которые из-за обмана или шантажа могут передать свои банковские данные мошенникам.
«То есть, если условная бабушка, возможно, обманом передала свои данные, — ее могут лишить пенсии, ради которой она работала всю жизнь и платила налоги», — отметил Гончаренко.
Он добавил, что подобные инициативы не будут способствовать повышению доверия граждан к государству.
«Представляю, как это мотивирует молодежь не уклоняться от налогов и поверить в пенсию в Украине. Наверное, так и строится правовое государство, да, господин Гетьманцев? - резюмировал депутат.