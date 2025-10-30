Гетманцев не имеет права возглавлять налоговый комитет после скандала с плагиатом диссертации – эксперт

Реклама

«Гетманцев еще и писал свою диссертацию, и там – 15% плагиата. Это еще немного. Но сам факт. Может ли, например, г-н Гетманцев быть председателем комитета при таких обстоятельствах? Если у человека такая репутация, то что мы можем говорить?» - заявил Кушнирук в эфире телеканала "Прямой".

По мнению экономиста, наличие плагиата в научной работе депутата подрывает доверие к его профессиональной компетентности и моральному праву формировать налоговую политику государства.

«Какие законопроекты он может подготовить, если есть большие сомнения в том, насколько профессионально он это делает? И даже не только в экономической части, но и в юридической», - подчеркнул эксперт.

Кушнирук также раскритиковал общий уровень некомпетентности в работе парламента, отметив, что принимаемые решения часто необоснованны или содержат «дыры» для злоупотреблений.

«Вопрос не только в Гетманце, а в той ужасной некомпетентности, которую мы наблюдаем. Он только показательный пример», — подчеркнул он.

Ранее в СМИ появились сообщения об обнаружении значительного объема плагиата в докторской диссертации Даниила Гетманцева, возглавляемого налоговым комитетом Верховной Рады с 2019 года.