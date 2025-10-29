Гетманцев становится главным дестабилизирующим фактором внутри власти, - политолог

© УНИАН

Реклама

Об этом эксперт написал в Facebook.

По словам Тарана, после ряда кадровых решений в налоговой сфере, ограничивших влияние отдельных групп в парламенте, Гетманцев фактически потерял контроль над ключевыми направлениями, ранее находившимися в его сфере влияния. Речь идет, в частности, о назначениях Руслана Кравченко и Леси Карнаух, означавших «зачистку» от влияния Давида Арахамии и Даниила Гетманцева.

«Утрату институционального и, возможно, финансового влияния Гетманцев компенсирует публичной активностью. Его риторика становится все острее, а критика — все более персональной. Из "архитектора финансовой политики" он постепенно превращается в публичного критика не только правительства, но и президента», - отметил политолог.

Реклама

Таран отмечает, что такое поведение не является обычным политическим противостоянием, ведь удары Гетманцева направлены не только против отдельных решений или министров, но и самой логики управляемости системы. Это, по словам эксперта, подрывает доверие к власти и создает риски для стабильности.

«Сегодня Даниил Гетманцев – это не просто критик, а потенциальный дестабилизирующий фактор. Его популизм резонирует с настроениями общества, но в то же время усиливает раздражение и недоверие к власти», — подчеркнул Таран.

Он также предположил, что у соответствующих органов может быть достаточно материалов, чтобы «при необходимости напомнить Гетманцеву о границах дозволенного».

«Вопрос только в том, сколько еще ему позволят подрывать доверие к власти», — подытожил политолог.