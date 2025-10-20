- Дата публикации
Гетманцев стремится устранить вице-премьера Федорова, — экономист
Экономист Михаил Кухарь заявил, что глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев пытается дискредитировать вице-премьера по цифровой трансформации Михаила Федорова и проект Дия Сити.
«Именно существование Дей Сити, а также опубликованные данные о 55 млрд грн налогов, уплаченных украинским ИТ-сообществом, были последние четыре года главным доказательством ошибочности антиналоговой политики Гетманцева, которую он системно проводит уже семь лет — на горе всему украинскому бизнесу», — написал Кухар.
По его словам, частные случаи нарушений среди более 3 тысяч резидентов Действия Сити используются как основание для атаки на саму систему. «Вместо того чтобы лишить статуса нескольких компаний, он обобщает негатив и стремится ликвидировать саму экосистему Дей Сити и ослабить позиции Федорова — рассадник либерализма с низкими налогами для ИТ», — отметил экономист.
Повар подчеркнул, что под руководством Федорова реализуется не только Действие Сити, но и другие критически важные для страны проекты, в частности Brave1. «Меня эта позиция Гетманцева не шокирует. Я прямо слышу, как на Лубянке открывают шампанское, чтобы ему и в этот раз удалось», — подытожил он.