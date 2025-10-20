Гетманцев замешан в сливе данных Дія.City и финансировании агентурной сети ФСБ - журналист

Реклама

"Гетманцев - не только агент российского влияния и саботажник, который за годы своего управления налоговым комитетом совершил немало экономических диверсий против украинского бизнеса, нанеся порой не меньше вреда, чем российские ракетные удары по нему", - заявил Иванов.

По его словам, в последнее время аппаратный вес Гетманцева существенно уменьшился, а сам он "потерял влияние на таможню и налоговую", что, по мнению журналиста, "лишило его доступа к финансовым потокам".

Иванов также утверждает, что во время войны Гетманцев "обеспечивал возмещение десятков миллионов гривен НДС находящимся в розыске бизнес-структурам эксчиновника Владимира Сивковича", что, по его словам, могло быть "формой финансирования агентурной сети ФСБ за счет госбюджета".

По мнению журналиста, после усиления внимания со стороны Службы безопасности Украины Гетманцев "начал прибегать к атакам на государственные институции", в частности - "инспирировал скандал вокруг проекта Дія.City и вице-премьера Михаила Федорова".

"Это он сделал с помощью 'Общественного телевидения', с которым его связывает давнее сотрудничество. Именно через этот медиаресурс Гетманцев, по моей информации, слив список компаний-резидентов "Действие" и их работников, забронированных через Министерство цифровой трансформации", - отметил Иванов.

Он также напомнил, что адвокат Общественного Оксана Чайковская ранее работала в юридической фирме Юримекс, основанной Гетманцевым, а именно Общественное в течение нескольких лет было клиентом этой фирмы.

"Вопрос к Дія.City действительно есть: если Гетманцев мог получить информацию из реестра резидентов, не получил ли он параллельно данные о разработчиках дронов или местах их производства? Если да, то эта информация уже может быть у ФСБ", - заявил Иванов, добавив, что "это уже вопрос к контрразведке".