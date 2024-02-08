Представители президентской кампании Никки Гейли отмахнулись от ужасного поражения на праймериз в Неваде и заявили, что бывший посол в ООН будет продолжать свой долговременный вызов бывшему президенту США Дональду Трампу.

Об этом пишет Reuters.

Во вторник Гейли легко проиграла праймериз от республиканцев в Неваде, хотя она являлась единственным кандидатом в списке для голосования. Она получила лишь 31% на выборах, значительно отставая от 63% бюллетеней, поданных за «ни одного из этих кандидатов», согласно избирательным чиновникам Невады.

Ни один делегат не был поставлен на праймериз, поэтому поражение Гейли было более символическим, чем значимым. Трамп, похоже, готов захватить всех 26 делегатов от штата Невада, когда штат проведет отдельное заседание партии в четверг, что еще больше снизит долгосрочные перспективы Хейли как кандидата.

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Согласно инсайдерам партии в Неваде, кампания Трампа не прилагала никаких усилий, чтобы заставить людей голосовать на первоначальных выборах. Трамп на митинге 27 января в Лас-Вегасе сказал толпе не появляться на это, а сосредоточиться на кокусах.

Напомним, западные СМИ сообщают, что 45 президент США Дональд Трамп может "пожертвовать" интересами Украины, чтобы снова стать главой Белого дома. Там пишут, что Трамп уже оказывает глубокое вредное влияние на американскую внешнюю политику. Да, по его поручению республиканцы в Конгрессе блокируют военную помощь Украине.

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