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Гибель белорусского активиста Шишова: как продвигается расследование

Гибель белорусского активиста Шишова: как продвигается расследование

Фото: instagram.com/vvshishov

Столичные правоохранители в рамках международного сотрудничества привлекли к этому производству и международных экспертов.

В уголовном производстве относительно гибели белорусского активиста Виталия Шишова полиция уже получила 19 выводов экспертов, еще одна экспертиза продолжается.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Иван Выговский в интервью "Интерфакс-Украина ".

“По этому уголовному производству продолжается досудебное расследование. Две рабочие версии так и остались – самоубийство и убийство с имитацией самоубийства. Уже получено 19 выводов экспертов, идет еще одна экспертиза”, — сказал он.

По словам Выговского, столичные правоохранители в рамках международного сотрудничества привлекли к этому производству и международных экспертов, чтобы установить окончательную причину смерти активиста, и речь здесь не идет о Беларуси. "Это другие государства, которые изъявили желание оказать свою помощь", — отметил он.

Напомним:

  • Об исчезновении заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь.
  • Уже 3 августа мужчину нашли повешенным в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания.
  • По словам коллеги погибшего, Шишов был найден повешенным в парке со следами избиения на лице. Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях.
  • В свою очередь "Белорусский дом в Украине" заявляет, что за Шишовым якобы велась слежка и полиция об этом знала.
  • Европарламентарии отреагировали на убийство в Киеве руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Политики уверены, что за этим стоит режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Полиция рассматривает две версии смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова: самоубийство или умышленное убийство.

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