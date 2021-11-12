Гибель белорусского активиста Шишова: как продвигается расследование

Столичные правоохранители в рамках международного сотрудничества привлекли к этому производству и международных экспертов.
В уголовном производстве относительно гибели белорусского активиста Виталия Шишова полиция уже получила 19 выводов экспертов, еще одна экспертиза продолжается.
Об этом сообщил начальник полиции Киева Иван Выговский в интервью "Интерфакс-Украина ".
“По этому уголовному производству продолжается досудебное расследование. Две рабочие версии так и остались – самоубийство и убийство с имитацией самоубийства. Уже получено 19 выводов экспертов, идет еще одна экспертиза”, — сказал он.
По словам Выговского, столичные правоохранители в рамках международного сотрудничества привлекли к этому производству и международных экспертов, чтобы установить окончательную причину смерти активиста, и речь здесь не идет о Беларуси. "Это другие государства, которые изъявили желание оказать свою помощь", — отметил он.
Напомним:
- Об исчезновении заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь.
- Уже 3 августа мужчину нашли повешенным в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания.
- По словам коллеги погибшего, Шишов был найден повешенным в парке со следами избиения на лице. Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях.
- В свою очередь "Белорусский дом в Украине" заявляет, что за Шишовым якобы велась слежка и полиция об этом знала.
- Европарламентарии отреагировали на убийство в Киеве руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Политики уверены, что за этим стоит режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Полиция рассматривает две версии смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова: самоубийство или умышленное убийство.
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