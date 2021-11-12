Гибель белорусского активиста Шишова: как продвигается расследование

Столичные правоохранители в рамках международного сотрудничества привлекли к этому производству и международных экспертов.

В уголовном производстве относительно гибели белорусского активиста Виталия Шишова полиция уже получила 19 выводов экспертов, еще одна экспертиза продолжается.

Об этом сообщил начальник полиции Киева Иван Выговский в интервью "Интерфакс-Украина ".

“По этому уголовному производству продолжается досудебное расследование. Две рабочие версии так и остались – самоубийство и убийство с имитацией самоубийства. Уже получено 19 выводов экспертов, идет еще одна экспертиза”, — сказал он.

По словам Выговского, столичные правоохранители в рамках международного сотрудничества привлекли к этому производству и международных экспертов, чтобы установить окончательную причину смерти активиста, и речь здесь не идет о Беларуси. "Это другие государства, которые изъявили желание оказать свою помощь", — отметил он.

Напомним:

Об исчезновении заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь.

заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь. Уже 3 августа мужчину нашли повешенным в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания.

в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания. По словам коллеги погибшего, Шишов был найден повешенным в парке со следами избиения на лице. Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях.

Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях. В свою очередь "Белорусский дом в Украине" заявляет, что за Шишовым якобы велась слежка и полиция об этом знала.

и полиция об этом знала. Европарламентарии отреагировали на убийство в Киеве руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Политики уверены, что за этим стоит режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

на убийство в Киеве руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Политики уверены, что за этим стоит режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Полиция рассматривает две версии смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова: самоубийство или умышленное убийство.

Новости Украины: в Киеве почтить память Шишова собрались сотни людей с цветами и фотографиями

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