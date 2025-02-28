Гибель брата Ратушного и визит Зеленского в США: главные новости ночи 28 февраля 2025 года

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 февраля 2025 года:
- На фронте погиб брат Романа Ратушного Читать далее –>
- Стало известно, что соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США готово Читать далее –>
- Самолет с Зеленским приземлился в США – СМИ Читать далее –>
- Ночью 28 февраля над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы Читать далее –>
- Военный обозреватель заметил признаки стабилизации фронта вблизи Покровска Читать далее –>
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