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Гибель брата Ратушного и визит Зеленского в США: главные новости ночи 28 февраля 2025 года

Гибель брата Ратушного и визит Зеленского в США: главные новости ночи 28 февраля 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в США для подписания важных соглашений / Фото: Офис президента Украины

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 28 февраля 2025 года:

  • На фронте погиб брат Романа Ратушного Читать далее –>
  • Стало известно, что соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США готово Читать далее –>
  • Самолет с Зеленским приземлился в США – СМИ Читать далее –>
  • Ночью 28 февраля над Украиной летали вражеские дроны: где раздались взрывы Читать далее –>
  • Военный обозреватель заметил признаки стабилизации фронта вблизи Покровска Читать далее –>

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