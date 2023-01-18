Гибель Монастырского: правительство назначило временного исполняющего обязанности министра внутренних дел

После обсуждения с Верховной Радой будет представление назначения нового руководителя МВД.

Правительство назначило главу Нацполиции Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложил на него исполнение обязанностей министра внутренних дел после гибели Дениса Монастырского к катастрофе вертолета в Броварах 18 января.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел — главой Национальной полиции Украины. И возложило на него исполнение обязанностей министра внутренних дел. После обсуждения с парламентом будет представление на назначение нового руководителя ведомства", — написал он.

Напомним, что глава МВД Денис Монастырский погиб 18 января в катастрофе вертолета в Броварах недалеко от детского сада. Всего на борту вертолета было 9 человек, все они погибли. Кроме Монастырского также погиб его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД

Юрий Лубкович, заместитель руководителя Патронатной службы МВД Татьяна Шутяк, руководитель охраны министра Михаил Павлушко и фотограф МВД Николай Анацкий.

Также погибли три члена экипажа ГСЧС – Александр Василенко, Константин Коваленко, Иван Касьянов.

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Всего, по уточненной информации ГСЧС, после проведения идентификации, на месте падения вертолета обнаружены 14 погибших, из них 1 ребенок и 9 находившихся на борту. Травмировано 25 человек (из них 11 детей), они госпитализированы в больницы (информация уточняется).

По словам свидетелей, вертолет якобы загорелся еще в воздухе, а уже потом упал, задев детский сад.

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