Гибель помощника Залужного: Данилов о том, как РФ пыталась воспользоваться трагедией

Он призвал не делать на трагедии спекуляций, а спокойно дождаться результатов расследования.

РФ пыталась воспользоваться фактом трагической гибели помощника главкома Валерия Залужного Геннадия Частякова для внутренней дестабилизации Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Он прокомментировал дипфейк с якобы Залужным и призывом к вооруженному восстанию и военному перевороту.

"То, что россияне подхватили этот трагический случай, для нас это не новость, конечно. Они там очень быстро наделали там каких-то сфальсифицированных видео, сюжетов и многое другое", — говорит Данилов.

Секретарь СНБО выразил разочарование, что некоторые политики подхватили враждебную ИПСО, что к гибели Частякова могут быть причастны украинские власти.

"Меня удивляет, когда это подхватывают люди, считающие себя такими интеллектуалами... Это очень грустно, это выходит за пределы разумного. Когда вы начинаете совместно с Российской Федерацией работать над этими нарративами – тогда у меня возникает вопрос, а где же вы деньги тогда получаете.

Не получаете ли их из Российской Федерации через определенных контрабандистов, которые еще, к величайшему сожалению, существуют. И не являются ли они спонсорами вашего политического проекта, который на сегодняшний день уже известен всем. Если это будет дальше происходить, имейте в виду, что соответствующие органы должны мгновенно реагировать на всю эту заразу. Потому что если она начнет в дальнейшем распространяться на территории нашей страны, у нас будет очень сложная ситуация", – сказал Данилов.

Он призвал не делать на трагедии спекуляций, а спокойно дождаться результатов расследования. ГБР занимается этим вопросом, у них есть 4 версии.

"Поверьте, это вопрос на контроле в том числе у высшего военно-политического руководства нашей страны. Ответ обязательно будет предоставлен. А вот делать на этом пиар, делать на этом такую, как они называют, "прожарку" – это за все рамки выходит", – подытожил секретарь СНБО.

Напомним, в селе Чайки в Киевской области 6 ноября, в свой день рождения погиб помощник главнокомандующего Валерия Залужного майор Геннадий Частяков. 13-летний сын помощника Залужного был тяжело ранен.

Также сообщалось, что украинский нардеп Владимир Арьев опозорился, потому что опубликовал фейк об увольнении Залужного, который через несколько минут сам и опроверг.

Министр обороны Рустем Умеров, комментируя действия Арьева, заявил, что речь идет о попытках РФ расколоть украинское общество.

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