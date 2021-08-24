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Гибель украинского военного на Донбассе и ситуация в Афганистане. Пять новостей, которые вы могли проспать

Гибель украинского военного на Донбассе и ситуация в Афганистане. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Читать дальше ->
  • Лидеры талибов планируют сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном. Читать дальше ->
  • Военные США и их союзники эвакуировали 23 августа еще почти 11 тысяч человек полусотней авиарейсов из Афганистана. Читать дальше ->
  • Ситуация в Афганистане остается крайне сложной из-за того, что боевики радикального движения "Талибан" блокируют поставки топлива и продовольствия, а также похищают местных жителей. Читать дальше ->
  • Специалисты медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе, что в США, нашли антитело, которое способно нейтрализовать все известные мутации коронавируса. Читать дальше ->

Новости мира: боевики Талибана угрожают родственникам афганцев, сотрудничавших с НАТО

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