Гибель украинского военного на Донбассе и ситуация в Афганистане. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью. Читать дальше ->
- Лидеры талибов планируют сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном. Читать дальше ->
- Военные США и их союзники эвакуировали 23 августа еще почти 11 тысяч человек полусотней авиарейсов из Афганистана. Читать дальше ->
- Ситуация в Афганистане остается крайне сложной из-за того, что боевики радикального движения "Талибан" блокируют поставки топлива и продовольствия, а также похищают местных жителей. Читать дальше ->
- Специалисты медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе, что в США, нашли антитело, которое способно нейтрализовать все известные мутации коронавируса. Читать дальше ->