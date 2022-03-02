"Гибнут люди в десятках городов": Дуда переговорил с Зеленским и призвал мир помочь Украине

"Гибнут люди в десятках городов": Дуда переговорил с Зеленским и призвал мир помочь Украине

Президент Польши подчеркнул, что украинцы борются и не теряют дух, поэтому очень важно поддержать их.

Президент Анджей Дуда каждый день контактирует с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба польского главы государства.

Около полуночи Дуда сообщил, что снова говорил с Зеленским. Очевидно, это произошло после удара по Житомиру из Беларуси.

"Ситуация очень сложная. Погибают люди, обычные мирные жители Харькова, Киева, Житомира и десятках, сотнях городов и городков. Но живущие, борются и не теряют духа! Кто может, прошу помочь! Каждый жест имеет значение. Мы действуем", – отметил Дуда.

Ранее премьер Польши призвал ЕС отказаться от закупок российского угля.