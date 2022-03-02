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"Гибнут люди в десятках городов": Дуда переговорил с Зеленским и призвал мир помочь Украине

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"Гибнут люди в десятках городов": Дуда переговорил с Зеленским и призвал мир помочь Украине

prezydent.pl

Президент Польши подчеркнул, что украинцы борются и не теряют дух, поэтому очень важно поддержать их.

Президент Анджей Дуда каждый день контактирует с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает пресс-служба польского главы государства.

Около полуночи Дуда сообщил, что снова говорил с Зеленским. Очевидно, это произошло после удара по Житомиру из Беларуси.

"Ситуация очень сложная. Погибают люди, обычные мирные жители Харькова, Киева, Житомира и десятках, сотнях городов и городков. Но живущие, борются и не теряют духа! Кто может, прошу помочь! Каждый жест имеет значение. Мы действуем", – отметил Дуда.

Ранее премьер Польши призвал ЕС отказаться от закупок российского угля.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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