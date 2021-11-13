Гибридная атака: НАТО осудило миграцию, искусственно созданную Беларусью и направленную против Польши, Литвы и Латвии

Гибридная атака: НАТО осудило миграцию, искусственно созданную Беларусью и направленную против Польши, Литвы и Латвии

Эти жестокие действия Беларуси подвергают риску жизни и без того уязвимых людей.

Североатлантический альянс осудил гибридную атаку со стороны Беларуси против Польши, Литвы и Латвии.

Об этом говорится в заявлении НАТО, пишет Укринформ.

"Североатлантический Совет решительно осуждает тяглую инструментализацию незаконной миграции, искусственно созданной Беларусью в рамках ее гибридных действий, направленных против Польши, Литвы и Латвии с целью достижения политических целей", — говорится в документе.

В заявлении говорится, что такие жестокие действия подвергают риску жизни и без того уязвимых людей. НАТО выразила солидарность с Польшей, Литвой и Латвией, а также с другими странами, пораженными этой ситуацией. Союзники по НАТО поддержали меры, основанные на фундаментальных ценностях и действующем международном праве, которые осуществляются странами-членами индивидуально и коллективно в ответ на эту ситуацию, которая нуждается в тесной координации с ключевыми международными партнерами.

"Мы будем сохранять бдительность по поводу риска дальнейшей эскалации и провокаций Беларуси на ее границе с Польшей, Литвой и Латвией, и будем продолжать мониторинг его влияния на безопасность Альянса. Союзники по НАТО призывают Беларусь остановить эти действия, уважать права человека и фундаментальные свободы, и соблюдать между права", — отмечается в заявлении Североатлантического Совета.

Напомним, на границе Беларуси с европейскими государствами накапливаются мигранты. Накануне белорусские пограничники обнародовали видео, где раздают курдам бутылки с водой. Украинская разведка насчитала, что в Беларуси находятся до 15 тысяч мигрантов из других стран, которых хотят перенаправить в страны Евросоюза.

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