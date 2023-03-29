"Гибридная война Запада против РФ" продлится долго: Песков призвал объединяться вокруг Путина

Представитель Кремля в очередной раз заявил о "недружественных странах" в РФ.

Спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков заявил, мол, "гибридная война враждебных стран против РФ " продлится долго. Что больше – он призвал объединиться вокруг кремлевского "фюрера" Владимира Путина.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

"А если вы имеете в виду войну в широком контексте – противостояние с враждебными государствами, недружественными странами, эта гибридная война, развязанная по отношению к нашей стране, то это надолго. И здесь нам нужна твердость, верность себе, целеустремленность, единение вокруг президента", — сказал представитель диктатора.

Впрочем, Песков уклонился от ответа на вопрос, когда завершится война России против Украины.

"Эти оценки должны давать специалисты — министерство обороны", — сказал спикер Путина.

Напомним, издание Guardian со ссылкой на двух кремлевских чиновников сообщило, что Дмитрий Песков на тайной вечеринке в Москве в конце декабря 2022-го заявил кремлевской элите о том, что война против Украины будет продолжаться долго. Это устроило не всех собравшихся.

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