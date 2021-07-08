"Гитлер сделал много хорошего": Трамп положительно высказался о нацистском лидере - CNN

По информации СМИ, американский президент призывал раскалывать черепа протестующим

Экс-президент США Дональд Трамп положительно высказался об Адольфе Гитлере.

Об этом информирует телеканал CNN. В своем материале он цитирует отрывки из еще не вышедшей книги журналиста Wall Street Journal Майкла Бендера "По правде говоря, мы выиграли выборы: правдивая история поражения Трампа".

Согласно тексту книги, которая попала в распоряжение корреспондентам, Трамп во время поездки в Париж в честь окончания Первой мировой войны в 2018 году сказал Джону Келли, который тогда занимал пост главы аппарата Белого дома, что Гитлер сделал много хорошего. Трамп также добавил, что при правлении фюрера Германия достигла значительных экономических успехов.

Трамп открестился от якобы своих слов о Гитлере, и опроверг сам факт разговора с Келли.

"Это абсолютная ложь. Президент Трамп никогда такого не говорил. Это фейковая новость от, возможно, генерала Келли, который был некомпетентен и уволен", — заявила пресс-секретарь Трампа Лиз Харрингтон.

Сам Келли пока не прокомментировал ситуацию.

Также в книги сообщается о призывах Трампа к правоохранителям раскалывать черепа протестующим и атаковать их. У Трампа также опровергают эти сведения.

Ранее Федеральное бюро расследований США рассекретило документы дела, в котором расследовалась возможность побега в Аргентину лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера после Второй мировой.

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