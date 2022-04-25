Гитлеровская и путинская пропаганда: есть ли между ними существенная разница

Придя к власти, Адольф Гитлер создал министерство народного просвещения и пропаганды для воздействия на публичное мировоззрение и поведение населения Германии. пропаганды для воздействия на публичное мировоззрение и поведение населения Германии.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины анализирует гитлеровскую и путинскую пропаганду.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram-канале.

Нацисты эффективно использовали пропаганду, чтобы завоевать поддержку миллионов немцев при демократическом строе, а затем при диктатуре, чтобы организовать преследование, развязать войну и, наконец, осуществить геноцид. Начиная с 90-х годов прошлого века это же попыталось повторить российская пропаганда относительно

настройка россиян против украинского народа. Итак, какие общие черты:

Нацисты были опытными пропагандистами, использовавшими изощренные рекламные приемы и самые современные технологии своего времени для распространения своей идеологии.

Идеологи российской пропаганды также используют самые современные технологии, кроме средств массовой информации, к распространению пропаганды присоединились социальные сети Вконтакте, Одноклассники, Telegram-каналы.

Основные телеканалы Роспропаганды – RT, Первый канал, Россия-24, Россия-1, НТВ, РБК, агентство ТАСС.



Запущенная русской пропагандой символика Z, V, ∆, по замыслу авторов должна была вызвать гордость победы русского мира, а в результате вызвала в цивилизованном мире прямое отождествление оккупационных войск со свастикой нацистов.

Придя к власти, Адольф Гитлер создал министерство народного просвещения и пропаганды для воздействия на публичное мировоззрение и поведение населения Германии.

Кроме телевидения и интернета, роспропагандисты для распространения пропаганды и ненависти ко всему украинскому используют Министерство обороны России, Министерства иностранных дел России, Министерство образования России.

Нацистская пропаганда сыграла ключевую роль в преследовании и, наконец, уничтожении европейских евреев. Пропаганда подстрекала ненависть и способствовала атмосфере безразличия к еврейской судьбе.

Роспропаганда проводит «специальную военную операцию» по обезвреживанию украинских националистов на территории Украины, фактически война и геноцид против украинского народа и нации в целом.



Попробуем подробнее остановиться и сравнить пропагандистскую идеологию Гитлера и Путина:

Распространение нацистской идеологии.

Еще в 1924 году Гитлер писал, что задача пропаганды «состоит не в объективном исследовании правды, поскольку это может служить интересам врага, а не в том, чтобы показывать ее массам с научной беспристрастностью; ее задача – служить нашей собственной правоте, всегда и неизменно».

Нацистская пропаганда сплошь и рядом изображала евреев как мятежников, которые тайно готовят провокации на раздувание войны. В этом случае стереотипный еврей задумывает заговор за кулисами, чтобы управлять Союзными государствами, представленными британским, американским и советским флагами.



После того, как нацисты захватили власть в 1933 году, Гитлер создал имперское министерство народного просвещения и пропаганды, возглавляемое Йозефом Геббельсом. Целью министерства было успешное распространение нацистской идеологии через искусство, музыку, театр, фильмы, книги, радио, образовательные материалы и печать.



В нацистской пропаганде было несколько целевых аудиторий. Немцам напоминали о необходимости бороться против зарубежных врагов и подрывной деятельности евреев. В преддверии антиеврейских законодательных и карательных мер, пропагандистские кампании создавали атмосферу терпимости к насилию против евреев, в частности

1935 (перед Нюрнбергскими расовыми законами, принятыми в сентябре) и 1938 (перед шквалом антисемитских актов экономического законодательства, следовавших за Хрустальной ночью). Пропаганда поощряла пассивность и одобрение будущих мер против евреев, убеждая, что нацистское правительство

якобы приходит на помощь и «восстанавливает порядок».



Объектом нацистской пропаганды была реальная и мнимая дискриминация против этнических немцев в восточноевропейских странах, получивших бывшие немецкие территории после первой мировой войны – Чехословакии и Польши. Цель пропаганды была достичь политической лояльности и распространить так называемое расовое сознание.

среди этнических германцев. Она также должна была ввести в заблуждение и убедить иностранные правительства, в частности, крупные евопейские государства, что требования концессий и аннексий со стороны нацистской Германии были законными и справедливыми.



После вторжения Германии на территорию Советского Союза нацистская пропаганда среди гражданских лиц и солдат, работников полиции и негерманского вспомогательного персонала на оккупированной территории отмечала связь советского коммунизма с европейским еврейством, показывая Германию защитницей «западной» рисуя апокалиптическую картину произошедшего, если бы Советский Союз победил в войне. Это особенно касается времени после катастрофического поражения немецких сил под

Сталинградом в феврале 1943 года. Эти темы играли важную роль, побуждая немцев с нацистскими взглядами и без них, а также местных коллаборантов сражаться до самого конца.

Начало «спецоперации» в Украине базировалось на рассказе Путина о том, что «Ленин — автор и архитектор Украины» и «басни» о «неонацистах», уже 8 лет подавляющих народ Донбасса.

Впоследствии цель спецоперации у роспропагандистов изменилась. Оккупант «героически» убегал от ВСУ из Киевщины, Черниговщины, Сумщины с объяснением, что там уже нет нацистов.

По версии пропаганды неонацисты остались на Донбассе и в Мариуполе на территории завода «Азовсталь».

Роль кинематографа.

Кинематограф также сыграл важную роль в распространении идей расового антисемитизма, первенства германского войска и злобной природы противников, определяемых нацистской идеологией. Нацистские фильмы изображали евреев «недолюдами», проникающими в арийское общество. Например, «Вечный жид» (1940) режиссера Фрица Гипплера показывал евреев как странствующих культурных паразитов, заботящихся только о сексе и деньгах. Некоторые фильмы, например, «Триумф воли» (1935) режиссера Лени Рифеншталь, прославляли Гитлера и национал-социалистическое движение. Другая работа Рифеншталь – «Олимпия» (1938) рассказывала о Берлинских Олимпийских играх 1936

года и способствовала росту национальной гордости за успехи нацистского режима на олимпиаде.



Яркий пример путинской пропаганды – российский фильм «Солнцепёк» 2021

года, представляющая собой смесь штампов и фейков российской пропаганды за 7 лет

войны на востоке Украины.

Роль газет.

Газеты в Германии, в первую очередь еженедельник Der Stürmer («Штурмовик»), содержали антисемитские карикатуры. После того, как Германия вторжением в Польшу в сентябре 1939 г. начала Вторую мировую войну, нацистский режим применил пропаганду, убеждая немецких гражданских и воинов, что евреи были не только «недолюдами», но и опасными врагами Немецкого Райха. Режим имел целью получить поддержку или по крайней мере вынужденное согласие с политикой, направленной на устранение евреев из немецких земель навсегда.



Российские газеты отчитываются о победах войск РФ в «спецоперации» и оправдывают действия Путина.

Прикрытие преступлений и массовых убийств.



Во время «окончательного решения еврейского вопроса», то есть массового убийства европейских евреев, чиновники СС в лагерях смерти заставляли жертв Холокоста поддерживать обман, необходимый для максимально эффективной депортации евреев из Германии и оккупированных стран Европы. Чиновники в концентрационных лагерях и

лагерях смерти заставляли узников, многие из которых впоследствии были обречены на смерть в газовых камерах, отправлять открытки на дом, сообщая, что к ним хорошо относятся и они живут в хороших условиях. Таким образом, руководство лагерей использовало пропаганду для прикрытия преступлений и массовых убийств.



В июне 1944 года тайная полиция Германии разрешила представителям Международного Красного Креста проинспектировать концентрационный лагерь-гетто «Терезиенштат», расположенный в Протекторате Богемии и Моравии

(сегодня Чехия). СС и полиция создали лагерь-гето «Терезиенштат» в ноябре 1941 как орудие пропаганды для внутреннего потребления в Немецком Райхе.



После инспектирования работники СС в Протекторате сняли фильм, в котором использовали узников гетто для изображения якобы благоприятного отношения к «жителям» лагеря-гето «Терезиенштат». После завершения съемок эсэсовцы депортировали большинство «актеров» в лагерь смерти «Аушвиц-Биркенау».



Глава МИД РФ Сергей Лавров до последнего настаивал, что массовые убийства гражданского населения в г. Буча – это дело рук ВСУ после отступления войск России из Киевской области.



После мировой огласки преступлений, совершаемых российскими захватчиками в Буче, российская пропаганда активно распространяет тезис о «добровольном выводе войск из Киевщины».



Такая линия поведения была проработана пропагандистами РФ перед заседанием Совбеза ООН по преступлениям оккупантов в Буче. Кремль пытался переложить ответственность за пытки мирного населения на украинских военных.



После того как в ООН не отреагировали на российскую псевдоверсию событий, тезис о «договоренности» продолжил распространять Дмитрий Песков.

Мобилизация населения.

Нацистский режим гитлера эффективно использовал пропаганду для мобилизации немецкого населения в поддержку своих завоевательных войн вплоть до свержения самого режима. Так же нацистская пропаганда была важна для мотивации тех, кто совершал массовые убийства европейских евреев и других нацистских жертв.

режима. Она также должна была обеспечить вынужденное согласие миллионов других лиц – наблюдателей – на преследование по расовому признаку и массовые убийства.

Попавшие в плен солдаты РФ объясняли свое присутствие на территории Украины якобы участием в военных учениях. После уничтожения основной части военных сил РФ для продолжения наступательных действий вооруженные силы РФ начали проводить так называемую скрытую мобилизацию.



Во временно оккупированных частях Луганской и Донецкой областей начинается принудительная мобилизация мужчин с лозунгами защиты ОРДЛО от нашествия «бандеровцев».



В нескольких пророссийских Telegram-каналах, осуществляющих медийное сопровождение войны РФ против Украины, появилось сообщение о «сборе и оперативном отправлении добровольцев» в район Мариуполя для оказания помощи жителям Донбасса.

Напомним, что ранее мы писали о любви Гитлера к скандинавским рунам и почему Путин выбрал Z как символ.

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