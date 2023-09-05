Глава АМКУ подала заявление об увольнении – кто ее заменит

Ольга Песчанская подала заявление об увольнении с должности главы АМКУ.

Председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Ольга Песчанская подала в Верховную Раду заявление об увольнении.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

"Поступило заявление об увольнении главы АМКУ, прорабатываем на комитете и выносим в зал", — написал Арахамия.

Арахамия также сообщил, что на должность главы АМКУ будет назначен глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Напомним, Алексей Резников 4 сентября 2023 года подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины.

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