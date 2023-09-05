Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Глава АМКУ подала заявление об увольнении – кто ее заменит

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
166
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Глава АМКУ подала заявление об увольнении – кто ее заменит

Антимонопольный комитет Украины / Фото: УНИАН

Ольга Песчанская подала заявление об увольнении с должности главы АМКУ.

Председатель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Ольга Песчанская подала в Верховную Раду заявление об увольнении.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

"Поступило заявление об увольнении главы АМКУ, прорабатываем на комитете и выносим в зал", — написал Арахамия.

Арахамия также сообщил, что на должность главы АМКУ будет назначен глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. 

Напомним, Алексей Резников 4 сентября 2023 года подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
166
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация