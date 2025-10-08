Глава БЭБ Александр Цивинский: "Я благодарен журналистам, поднимающим непростые темы"

Реклама

«Я благодарен журналистам, поднимающим непростые темы, и правоохранительным органам, с которыми мы сотрудничаем. Мы будем всегда оказывать полное содействие в выявлении возможных нарушений закона и тем органам, в подследственности которых находится расследование таких фактов», – написал Александр Цивинский на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По его словам, кадровые изменения во львовском управлении БЭБ произошли еще в сентябре – до выхода журналистского материала. Свои должности тогда оставили руководитель управления и сотрудник, упомянутый в сюжете.

«Я не скрываю очевидного: проблемы в институции существуют, и именно поэтому очищение является моим приоритетом», – отметил директор БЭБ.

Он проинформировал, что в Бюро проводится внутренняя проверка, направленная на выявление рисков и предотвращение их повторения.

Речь идет не об отдельных уволенных людях, а о системных процессах, позволяющих принимать кадровые решения и, в случае необходимости, передавать материалы правоохранительным органам для досудебного расследования.

С этой целью был поднят вопрос о необходимости предоставления управлению внутреннего контроля реальных возможностей самостоятельно выявлять работников, которые могут быть причастны к коррупционным или уголовным правонарушениям.

Это предусмотрено законом о БЭБ, но до сих пор не согласовано с законодательством об оперативно-розыскной деятельности.

«Хочу подчеркнуть: уже состоявшиеся кадровые решения не являются подтверждением или отрицанием фактов, изложенных в журналистском материале. Это часть более широкой стратегии перезагрузки, изменяющей саму философию деятельности Бюро. Я уверен: эта история – не первая и не последняя. Мы будем говорить о них открыто, ведь именно для этого нужна перезагрузка», – резюмировал Александр Цивинский.

Напомним, что журналист «Украинской правды» Михаил Ткач обнародовал расследование о бывшем руководителе оперативного управления БЭБ во Львовской области Романе Муде, которого называли неформальным куратором работы ведомства всей области. По данным расследователя, после фиктивного развода жена сотрудника БЭБ задекларировала около 19 миллионов гривен дохода за четыре года. В декабре 2022-го Наталья Мудь вместе с дочерью приобрели ресторан французской кухни Kiliński в центре Львова. Как отмечается, ресторан ранее принадлежал предпринимателю из окружения львовского бизнесмена Григория Козловского, у которого был теневой табачный бизнес.

Ранее Александр Цивинский заявлял, что будет жестко реагировать на любые попытки создания коррупционных «бэк-офисов» под прикрытием БЭБ.