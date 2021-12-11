Глава британского МИД обсудила с Блинкеном поддержку Украины перед агрессией РФ

Разговор между дипломатами состоялся в Ливерпуле перед встречей министров МИД стран "Большой семерки".
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс обсудила с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопрос о поддержке Украины на фоне агрессии со стороны Российской Федерации.
Об этом глава британского внешнеполитического ведомства рассказала в своем микроблоге в Twitter.
По словам Трасс, разговор между дипломатами состоялся в Ливерпуле перед встречей министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7).
"Встретились с госсеком Блинкеном (...). Мы обсудили: поддержку Украины перед российской агрессией, важность надежных и честных инвестиций в развивающиеся страны, прекращение приобретения Ираном ядерного оружия", — написала главный дипломат Великобритании.
Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8-9 декабря находился в Великобритании с рабочим визитом.
Ранее сообщалось, что во время встречи министров "Большой семерки" (G7) Франция поднимет вопрос членства Украины в НАТО. Однако министр обороны страны Флоранс Парли убеждена, что окончательные выводы делать рано.
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