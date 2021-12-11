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Глава британского МИД обсудила с Блинкеном поддержку Украины перед агрессией РФ

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Глава британского МИД обсудила с Блинкеном поддержку Украины перед агрессией РФ

@trussliz / twitter.com

Разговор между дипломатами состоялся в Ливерпуле перед встречей министров МИД стран "Большой семерки".

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс обсудила с государственным секретарем США Энтони Блинкеном вопрос о поддержке Украины на фоне агрессии со стороны Российской Федерации.

Об этом глава британского внешнеполитического ведомства рассказала в своем микроблоге в Twitter.

По словам Трасс, разговор между дипломатами состоялся в Ливерпуле перед встречей министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7).

"Встретились с госсеком Блинкеном (...). Мы обсудили: поддержку Украины перед российской агрессией, важность надежных и честных инвестиций в развивающиеся страны, прекращение приобретения Ираном ядерного оружия", — написала главный дипломат Великобритании.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8-9 декабря находился в Великобритании с рабочим визитом.

Ранее сообщалось, что во время встречи министров "Большой семерки" (G7) Франция поднимет вопрос членства Украины в НАТО. Однако министр обороны страны Флоранс Парли убеждена, что окончательные выводы делать рано.

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