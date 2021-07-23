Глава ЦРУ не исключает связи РФ с "акустическими атаками" на госслужащих США

Глава ЦРУ не исключает связи РФ с "акустическими атаками" на госслужащих США

Он полон решимости узнать, кто стоит за атаками.

США пока и не установили причину недомоганий из-за "акустическими атаками", выявленных у некоторых американских госслужащих в ряде стран в последние годы, но не исключают, что к этому причастна Россия.

Об этом заявил в интервью Национальному общественному радио США директор ЦРУ Уильям Бернс.

"Мы все еще не знаем точно, но я полон решимости дойти до сути вопроса о том, что и кто является причиной", - сказал глава ЦРУ.

Он сообщил о паре сотен случаев появления подобных симптомов с 2016 года.

Его также спросили, может ли Россия быть причастна к указанным инцидентам. "Может быть, но, честно говоря, я не могу, я не хочу предполагать, пока мы не сделаем более окончательные выводы о том, кто это может быть. Но здесь есть ряд возможностей", — заметил Бернс.

По его словам, в ЦРУ выяснением причин этих проблем, выявленных у американских госслужащих, занимается очень сильная команда людей. Глава ЦРУ подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что возглавляют эту группу очень опытный старший сотрудник, который занимался поиском лидера террористической организации "Аль-Каида" Усамы бен Ладена.

Предыдущая вашингтонская администрация заявляла, что в результате некоего внешнего воздействия, названного "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. Эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

Напомним, ранее разведка США заподозрила Россию в причастности к атакам на американских дипломатов в Вене акустическими волнами или "направленной энергией". Американское издание Politico сообщало, что за атаками с использованием технологии "направленной энергии" против сотрудников американской разведки по всему миру может стоять российское ГРУ.

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