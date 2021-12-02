Глава дипломатии ЕС посетит Украину и поедет на Донбасс

Кулеба обсудил с Боррелем также жесткие санкции против России в случае новой агрессии.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель планирует в ближайшее время приехать с рабочим визитом в Украину и на Донбасс.

Об этом шла речь на встрече главы МИД Дмитрия Кулебы с Боррелем, сообщает пресс-служба МИД.

Кулеба подробно рассказал Боррелю о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины, угрозе подготовки России к новой волне агрессии против нашего государства. В этой связи он призвал ЕС ускорить работу над разработкой жестких экономических санкций против России в случае расширения агрессии.

Кроме того, украинский министр выразил благодарность ЕС за многолетнюю поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, усилия по укреплению устойчивости украинской экономики и усилению безопасности нашего государства. Также Кулеба пригласил Борреля посетить Украину, в том числе и Донбасс. Глава дипломатии ЕС подтвердил намерение в ближайшее время совершить визит.

Напомним, ранее Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз рассматривает полное исполнение Минских соглашений по Донбассу как ключевое условие для изменений в текущих двусторонних отношениях между ЕС и Россией.

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