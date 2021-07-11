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Глава дипломатии ЕС призвал отвечать на "вакцинную дипломатию" России

Глава дипломатии ЕС призвал отвечать на "вакцинную дипломатию" России

Associated Press

По его мнению, Москва и Пекин используют вакцины для достижения своих целей

Лидер дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости реагировать на "вакцинную дипломатию", которую используют Россия и Китай. 

Об этом информирует Total Croatia News.

По его словам, Москва и Пекин "используют вакцины для достижения своих целей", и Европейскому Союзу следует принять это во внимание.

"Эти страны продвигают во всем мире "вакцинную дипломатию", мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании", — пишет издание.

Но в то же время дипломат призвал к сотрудничеству с РФ и Китаем.

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