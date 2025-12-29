- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 1 мин
Глава Еврокомиссии о переговорах по Украине: «Достигнут значительный прогресс»
Европа готова продолжать тесное сотрудничество с Украиной и США для укрепления достигнутого прогресса.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о «хорошем прогрессе», достигнутом на переговорах по Украине.
Об этом она написала в соцсети Х
Она рассказала, что сегодня участвовала в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.
«Был достигнут значительный прогресс, который мы приветствуем. Европа готова продолжать сотрудничество с Украиной и нашими американскими партнерами по закреплению этого прогресса», — отметила председатель Еврокомиссии.
Кроме того, она отметила, что первостепенное значение в этих усилиях имеет наличие незыблемых гарантий безопасности с первого дня.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели телефонный разговор с лидерами Европы.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит общение с президентом Украины Владимиром Зеленским завтра.