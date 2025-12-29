Глава Еврокомиссии о переговорах по Украине: «Достигнут значительный прогресс»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

Реклама

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о «хорошем прогрессе», достигнутом на переговорах по Украине.

Об этом она написала в соцсети Х

Она рассказала, что сегодня участвовала в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Реклама

«Был достигнут значительный прогресс, который мы приветствуем. Европа готова продолжать сотрудничество с Украиной и нашими американскими партнерами по закреплению этого прогресса», — отметила председатель Еврокомиссии.

Кроме того, она отметила, что первостепенное значение в этих усилиях имеет наличие незыблемых гарантий безопасности с первого дня.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Трамп провели телефонный разговор с лидерами Европы.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит общение с президентом Украины Владимиром Зеленским завтра.