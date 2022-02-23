Глава Еврокомиссии пообещала "доработать солидный санкционный пакет" против РФ за признание ОРДЛО

Урсула фон дер Ляен поддержала решение стран-членов ЕС ввести санкции против России за ее агрессию..

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что решение России признать "независимость" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР" является незаконным и полностью неприемлемым. Москва, таким образом, продолжает эскалацию кризиса, а потому в ЕС готовы на дальнейшие ответные шаги.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Страны-члены ЕС дали свое политическое согласие на новый пакет санкций против России. Я приветствую это. Решение России признать Донецкую и Луганскую области Украины является незаконным и абсолютно неприемлемым. То же касается и решения об отправке войск в эти регионы. Мы не можем принять. это", — сказала она.

Урсула фон дер Ляен констатировала, что "Россия не уважает собственные международные обязательства и нарушает ключевые принципы международного права".

"Россия создала этот кризис и ответственна за его эскалацию. Мы сейчас быстро доработаем санкционный пакет. И мы будем тесно координировать эту работу с нашими партнерами", — отметила она.

Относительно введенных санкций, глава Еврокомиссии отметила, что "этот солидный пакет содержит ряд калиброванных мер".

"Это явный ответ Кремлю на нарушение международного права. Санкции направлены непосредственно на отдельных лиц и компании, которые к этому причастны. Они нацелены на банки, финансирующие российский военный аппарат и способствующие дестабилизации Украины. Мы также запрещаем торговлю между двумя отколовшимися регионами, и ЕС, как мы это сделали после незаконной аннексии Крыма в 2014 году. И, наконец, мы ограничиваем возможности российского правительства привлекать капитал на финансовых рынках ЕС. Мы максимально усложним Кремлю проведение его агрессивной политики", — подытожила Урсула фон дер Ляен.

Напомним, Совет Федерации РФ проголосовал за признание "ЛДНР" и ратифицировал договор о дружбе.

Перед этим 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР" ".

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц приказал Министерству экономики страны приостановить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2".

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