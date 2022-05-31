Глава Европарламента положительно отозвалась о возможности предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

У Европейского Союза нет иного выбора, чем еще больше приблизить Украину к себе.

А решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в Евросоюз, которое лидеры ЕС должны рассмотреть уже через несколько недель, отвечает интересам Европы и имеет решительную поддержку со стороны Европарламента.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецола, — пишет Укринформ.

«Некоторое время я говорила о статусе страны-кандидата для Украины и выводе Еврокомиссии, который будет представлен на рассмотрение следующего Европейского Совета. Этот вопрос в Европейском парламенте оценивают как выбор: хотим ли мы, чтобы Украина смотрела на Европу, или допускаем, чтобы Украина и остальной мир начали сомневаться в способности Европейского Союза принимать важные решения, когда именно ЕС должен играть роль лидера», — добавила Мецола.

У Европейского Союза нет иного выбора, чем еще больше приблизить Украину к себе. Худшим сигналом со стороны ЕС было бы продемонстрировать собственные колебания по этому поводу, когда именно сейчас Украина нуждается в сигнале надежды и перспективы.

«Не должно быть никакого сомнения по поводу позиции Европейского Парламента в том, что он положительно видит следующий шаг Украины – стать страной-кандидатом на членство в ЕС. Это не только пошлет мощное политическое послание, но также откроет путь для дальнейшей интеграции Украины и украинцев, их доступа к разным программам ЕС и помощи в восстановлении страны. Не сомневаюсь, что эти усилия будут иметь мощную поддержку со стороны Европейского Парламента», — резюмировала она.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и госпожа министр по вопросам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна обсудили помощь в вооружении, усилении санкций и приближении Украины к членству в ЕС.

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