Глава Европейской комиссии приедет в Киев 9 мая

Урсула фон дер Ляен в День Европы встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приедет с визитом в Киев завтра, 9 мая.

Фон дер Ляен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в сообщении на Twitter-странице Европейской комиссии.

Также читайте Байден встретился с фон дер Ляен: обсудили ситуацию в Украине и экономические вопросы

"В День Европы, 9 мая, президент фон дер Ляен посетит Киев, где встретится с президентом Зеленским, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС", — говорится в сообщении.

Напомним, в марте президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что ЕС выделил Украине 1,5 млрд макрофинансовой помощи.

Читайте также: