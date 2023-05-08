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Глава Европейской комиссии приедет в Киев 9 мая

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
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269
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Глава Европейской комиссии приедет в Киев 9 мая

Урсула фон дер Ляен приедет в Киев в День Европы / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляен в День Европы встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приедет с визитом в Киев завтра, 9 мая.

Фон дер Ляен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом говорится в сообщении на Twitter-странице Европейской комиссии.

"В День Европы, 9 мая, президент фон дер Ляен посетит Киев, где встретится с президентом Зеленским, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС", — говорится в сообщении.

Напомним, в марте президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что ЕС выделил Украине 1,5 млрд макрофинансовой помощи.

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Дата публикации
Просмотры
269
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