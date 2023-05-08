Глава Европейской комиссии приедет в Киев 9 мая

Урсула фон дер Ляен в День Европы встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен приедет с визитом в Киев завтра, 9 мая.
Фон дер Ляен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом говорится в сообщении на Twitter-странице Европейской комиссии.
"В День Европы, 9 мая, президент фон дер Ляен посетит Киев, где встретится с президентом Зеленским, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС", — говорится в сообщении.
Напомним, в марте президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что ЕС выделил Украине 1,5 млрд макрофинансовой помощи.
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