Глава Евросовета назвал "рождественское перемирие" от Путина фальшивым и лицемерным

Политик уверен, что восстановить мир в Украине можно только путем вывода российских войск.

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал объявление России об одностороннем прекращении огня фальшивым и лицемерным.

Об этом европейский политик написал в Сети 5 января.

Он подчеркнул, что единственный серьезный способ восстановления мира в Украине – вывод российских войск.

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"Есть агрессор: Кремль. И жертва: украинский народ. Выведение российских войск – единственный серьезный способ восстановления мира и безопасности", – говорится в заявлении Мишеля.

"Объявление об одностороннем прекращении огня является таким же фальшивым и лицемерным, как и незаконные и гротескные аннексии и сопутствующие референдумы", — отметил глава Евросовета.

Напомним, 4 января президент РФ Владимир Путин отдал приказ об одностороннем прекращении огня в сочельник и Рождество по всей линии столкновения в Украине.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия таким образом хочет показать якобы "гуманистические подходы в войне". На самом же деле страна-агрессор хочет использовать это время для мобилизации, возведения укреплений и перегруппировки войск.

Сам президент Владимир Зеленский сказал, что россияне хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы остановить продвижение украинских войск на Донбассе и подогнать поближе к их позициям технику, боеприпасы, мобилизованных.

Зеленский за 5 января: еще одна Patriot для Украины и обращение к россиянам

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