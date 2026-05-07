Глава Евросовета заявил, что ЕС готовится к переговорам с Путиным
Financial Times узнала о тайных консультациях лидеров ЕС с Россией по поводу завершения войны.
Европейский союз всерьез готовится к возможным переговорам с диктатором Владимиром Путиным по теме войны в Украине и возможной нормализации отношений.
Об этом пишет Financial Times.
По данным британской газеты, глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что у блока есть поддержка Киева для попытки начать переговоры с Путиным.
«Я веду переговоры с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определить лучший способ, как организовать нашу работу и понять, что нам необходимо обсудить с Россией, когда для этого наступит подходящий момент», — сказал Кошта.
По его словам, в прошлом месяце на саммите лидеров ЕС на Кипре Владимир Зеленский призвал ЕС «быть готовым внести положительный вклад в переговоры».
В то же время Кошта отметил, что на данный момент никто не видит признаков того, что Москва готова «эффективно участвовать в серьезных переговорах».
Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков выдвинул ультиматум для возобновления переговоров с Украиной и США.