Глава Фонда госимущества Сенниченко подал заявление об отставке — СМИ

Сенниченко написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко подал заявление об освобождении от должности.

Об этом сообщают "Интерфакс-Украина" и LB.

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По информации собеседников LB.ua, Сенниченко написал заявление по собственному желанию, которое обещает обнародовать в ближайшее время. Одна из главных причин отставки, по словам собеседников издания — "недовольство отдельных представителей политикума успешно стартовавшей приватизацией, что может своеобразно отразиться на рейтингах власти".

Кабмин назначил Дмитрия Сенниченко главой Фонда государственного имущества (ФГИ) 18 сентября 2019 года.

Напомним, в Украине продолжается программа "Большая приватизация". В Кабмине определили перечень приоритетных для продажи активов, среди которых, в частности, бывший "Большевик". В октябре этого года завод на столичной Шулявке, принадлежавший государству, пустили с молотка.

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