- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 325
- Время на прочтение
- 1 мин
Глава Госпогранслужбы Дейнеко получил новую должность
Кроме того, Дейнеко принял решение продлить военную службу, оставаясь советником главы МВД.
Сергей Дейнеко назначается советником Министра внутренних дел Украины. И в то же время военное дело не оставляет.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
«В должности советника ожидаю от него экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в наработке решений в сфере безопасности государственной границы. Кроме того, Сергей Дейнеко принял для себя решение продлить военную службу, оставаясь советником. Так что после непродолжительной реабилитации он будет назначен командиром боевого подразделения Госпогранслужбы», — отметил он.
Напомним, Владимир Зеленский начал масштабные изменения в аппарате безопасности Украины, назначив руководителя военной разведки Кирилла Буданова главой Офиса президента и выдвинув кандидатуру нового министра обороны.
Кроме того, Зеленский назначил Олега Иващенко, главу Службы внешней разведки, новым руководителем ГУР.
Министра обороны и бывшего премьера Дениса Шмыгаля также переведут на другую должность. В субботу, 3 января, президент сообщил, что предложил Шмыгалю стать первым вице-премьером и возглавить Министерство энергетики.