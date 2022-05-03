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Глава Института нацпамяти о том, почему следует сотрудничать с Польшей и о российских агентах

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Глава Института нацпамяти о том, почему следует сотрудничать с Польшей и о российских агентах

УНІАН

Россия пыталась поссорить Польшу и Украину.

Для этого в обоих государствах агенты РФ разрушали памятники, которые важны для Польши и Украины.

Об этом сказал глава Института национальной памяти Антон Дробович.

"Есть такое право пропаганды — скажи какую-нибудь глупость, ложь, обепри ее хотя бы на что-то более-менее правдоподобное. И как чем большоя ложь — тем больше шансов выдать это за правду. Еще до войны, как Польше, так и в Украине действовали агенты и радикалы, которые были спонсированы Россией и об этом знали и наши спецслужбы, и польские. Мы мониторили разрушение памятников в обоих государствах, которые ценны и для Польши, и для Украины. Я думаю, что это будет продолжаться. Но уже не получится так категорично, как получалось раньше, потому что все прекрасно понимают намерения России. РФ сейчас угрожает Польше. И мы должны помнить слова Шевченко: "Польша упала и вас задавила". А потому споры с Польшей приведут к падению соседа. А потому мы уже изучили этот урок и мы понимаем — пока мы вместе, то России ничего не светит", — сказал Дробович.

Напомним, руководитель Института национальной памяти рассказал об идеологии России.

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