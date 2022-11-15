Глава Китая на G20 выступил за мирные переговоры с Украиной, но не осудил вторжение РФ

В Китае отмечают, что их позиция по поводу войны в Украине понятна и последовательна.

Глава Китая Си Цзиньпин во время саммита G20 на Бали отметил, что поддерживает мирные переговоры для прекращения войны в Украине, в то же время он не осудил вторжение РФ.

Об этом сообщает CNN.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая относительно украинского кризиса ясна и последовательна, он выступает за прекращение огня, прекращение войны и мирные переговоры", — говорится в отчете о двусторонней встрече китайского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном, опубликованном государственной телекомпанией CCTV.

Как отмечает издание, хотя Китай последовательно призывал к прекращению военных действий в Украине, лидер КНР снова не осудил вторжение России.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Напомним, накануне, 14 ноября, президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин встретились на саммите G20 в Индонезии на Бали. Оба политика обсудили ряд важных тем и призвали уменьшить напряжение между экономиками мира. Встреча лидеров США и КНР продолжалась около трех часов, в том числе они обсудили войну в Украине. Оба политика выступили против угроз России применить ядерное оружие в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита G20 назвал условия мира с Россией. В частности, РФ должна вывести свои войска с украинской территории и заплатить за причиненный ущерб.

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