Глава Китая не будет участвовать в конференции ООН по изменению климата: чем это угрожает

Пекин может ставить новые цели в области изменения климата в условиях энергетического кризиса.
Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин не будет участвовать в конференции ООН по изменению климата в британском Глазго в начале ноября 2021 года.
Об этом информирует The Times.
Как отмечает СМИ, организаторы действия в Великобритании опасаются, что такое решение Китая остаться в стороне может стать прелюдией к отказу Пекина ставить новые цели в области изменения климата в условиях энергетического кризиса.
Заметим, что конференция ООН по борьбе с изменением климата состоится с 31 октября по 12 ноября 2021 года. Пока ожидается, в мероприятии примут участие делегаты из почти 200 стран мира.
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