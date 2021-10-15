Глава Китая не будет участвовать в конференции ООН по изменению климата: чем это угрожает

Глава Китая не будет участвовать в конференции ООН по изменению климата: чем это угрожает

Пекин может ставить новые цели в области изменения климата в условиях энергетического кризиса.

Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин не будет участвовать в конференции ООН по изменению климата в британском Глазго в начале ноября 2021 года.

Об этом информирует The Times.

Как отмечает СМИ, организаторы действия в Великобритании опасаются, что такое решение Китая остаться в стороне может стать прелюдией к отказу Пекина ставить новые цели в области изменения климата в условиях энергетического кризиса.

Заметим, что конференция ООН по борьбе с изменением климата состоится с 31 октября по 12 ноября 2021 года. Пока ожидается, в мероприятии примут участие делегаты из почти 200 стран мира.

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