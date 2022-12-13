Глава литовского МИД призвал предоставить Украине современное оружие: позволит ВСУ продвинуться дальше

Литовский министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал страны Запада предоставить украинским Вооруженным силам современные системы вооружений.

Такое мнение политик высказал в Сейме, сообщает Baltijas Balss.

Он отметил, что запасы оружия советского образца заканчиваются не только в Украине — их не производят или производят в ограниченном количестве. Именно поэтому украинская армия может столкнуться с нехваткой боеприпасов.

"Необходимо поставить новый вид вооружений. Лучшим типом вооружения, которое может быть поставлено сейчас, являются западные основные боевые танки, такие как немецкий Leopard или американский Abrams", — сказал Ландсбергис и добавил, что необходимы ракеты большой дальности и авиация.

По его словам, именно такое оружие могло бы изменить ситуацию, что "позволило бы нам сдвинуть фронт и продвинуться дальше".

"Ситуация сложная. Много смертей, мало движения", – сказал Ландсбергис.

Напомним, 7 декабря стало известно, что немецкое правительство приняло перечень военной помощи Украине.

Германия передала Украине 24 единицы самоходных установок, но без танков Leopard и Marder. Также планирует предоставить ВСУ шесть или семь зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard.

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