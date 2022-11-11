Глава Меджлиса призвал россиян покинуть Крым: "Дальше будет только хуже"

Чубаров отметил, что у россиян еще есть шанс убежать по мосту, который вскоре рухнет.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал покинуть Крым тех россиян, которые незаконно поселились на временно оккупированном украинском полуострове.

Об этом Чубаров написал в Сети.

"Не откладывайте на "потом" и, тем более, не надейтесь на российское "авось". Мост, конечно, сильно пострадал, но вы еще можете успеть по нему срочно оставить временно оккупированный РФ Крым", – говорится в заявлении политика.

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Он предупредил, что дальше соучастникам российских преступлений будет только хуже и безысходнее.

"Итак, быстро собрались и вперед: одна нога – уже в Воронеже, вторая пока на мосту, который вскоре свалится. Спасибо ВСУ за Херсон!!!" – подчеркнул Чубаров.

Напомним, украинская разведка 11 ноября сообщила об освобождении Херсона. Однако в городе еще опасно, ведь две последние недели разведка фиксировала факты переодевания российских военных в гражданскую одежду, многочисленные заминирования и усиление линии обороны на левом берегу Днепра, откуда оккупанты могут обстреливать областной центр.

Жители Херсона с большой радостью встретили ВСУ: танцевали, пели и благодарили защитников.

Заметим, как сообщало издание Financial Times со ссылкой на представителя Минобороны Украины, после освобождения Херсона ВСУ смогут взять под огневой контроль три важных дороги, в том числе в оккупированный Крым, откуда захватчики поставляют технику и боеприпасы.

В то же время фиксируется, что россияне роют окопы на севере Крыма. Однако советник Офиса президента Алексей Арестович убежден, что оккупантам это не поможет и они будут вынуждены бежать с полуострова.

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