Глава MI6 заявил, об "абсолютной причастности" Китая к войне РФ

Китай и лидер страны Си Цзиньпин "совершенно причастны" к российскому военному вторжению в Украину.

Об этом заявил глава Секретной разведывательной службы Великобритании (МИ6) Ричард Мур, сообщает Politico.

По его словам, причастность Пекина проявляется в дипломатической поддержке Кремля, а также в переводе вины за начало войны на НАТО.

"Когда он (президент-диктатор РФ — Ред.) ворвался в Украину, китайцы очень четко поддержали россиян. Они полностью поддержали россиян дипломатически, они удержались во время ключевых голосований в ООН, они абсолютно цинично повторяли все российские приемы, обвиняя НАТО и так далее. ", — подчеркнул глава британской разведки.

Вместе с тем Мур отмечает, что такая поддержка "очень дорогую" цену имела для Путина, ведь "россияне чувствуют себя очень некомфортно из-за того, что баланс сил с Китаем изменился не в их пользу". По его словам, баланс сил между Китаем и Россией изменился, "теперь один очень подчиняется другому".

Руководитель МИ6 также высказался об угрозах, связанных с китайскими "ловушками данных" и технологическими достижениями. Кроме того, отмечает он, британская разведка сейчас выделяет больше ресурсов на борьбу с Китаем, чем любую другую проблему.

Пекин становится более "агрессивным" за границей, одновременно усиливая репрессии дома, отметил Мур. Также, по его словам, Китай не только поддерживает войну России против Украины, но и поддерживает несколько "сомнительных" и коррумпированных авторитарных режимов по всему миру, таких как Иран и Мьянма.

Напомним, Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне, которую Пекин называет "конфликтом". Так, недавно глава КНР сделал новое заявление о войне в Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что не пойдет на конфронтацию и раздел мира на противоборствующие лагеря на фоне войны в Украине.

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