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Глава МИД Австрии назвал "абсолютным безумием" ядерные угрозы Путина

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Глава МИД Австрии назвал "абсолютным безумием" ядерные угрозы Путина

По словам Шалленберга, не все уровни эскалации в войне достигнуты.

Австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг считает, что в настоящее время достигнуты не все уровни эскалации в войне России против Украины. Ведь президент-диктатор РФ Владимир Путин продолжает размахивать ядерной дубинкой.

Об этом он сказал в интервью Der Standard.

По словам Шалленберга, обе стороны будут пытаться приступить к весенним наступательным действиям.

"Следует опасаться, что еще не все уровни эскалации достигнуты. То, что президент Российской Федерации продолжает более-менее открыто размахивать ядерной дубинкой, – это абсолютное безумие" – подчеркнул он.

Глава МИД Австрии отмечает, что подход Вены, по которому ядерное оружие должно быть запрещено окончательно и везде, верен. Ведь пока она существует, кто-то будет ей угрожать.

"Это также показывает степень безответственности российского руководства" – заявил Шалленберг.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что "ядерный чемоданчик", который президент РФ Владимир Путин использует как элемент информационной войны, может быть устаревшим. Он может привести к неожиданным последствиям.

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Дата публикации
Просмотры
234
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