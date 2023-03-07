Глава МИД Австрии назвал "абсолютным безумием" ядерные угрозы Путина

По словам Шалленберга, не все уровни эскалации в войне достигнуты.
Австрийский министр иностранных дел Александер Шалленберг считает, что в настоящее время достигнуты не все уровни эскалации в войне России против Украины. Ведь президент-диктатор РФ Владимир Путин продолжает размахивать ядерной дубинкой.
Об этом он сказал в интервью Der Standard.
По словам Шалленберга, обе стороны будут пытаться приступить к весенним наступательным действиям.
"Следует опасаться, что еще не все уровни эскалации достигнуты. То, что президент Российской Федерации продолжает более-менее открыто размахивать ядерной дубинкой, – это абсолютное безумие" – подчеркнул он.
Глава МИД Австрии отмечает, что подход Вены, по которому ядерное оружие должно быть запрещено окончательно и везде, верен. Ведь пока она существует, кто-то будет ей угрожать.
"Это также показывает степень безответственности российского руководства" – заявил Шалленберг.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов отмечает, что "ядерный чемоданчик", который президент РФ Владимир Путин использует как элемент информационной войны, может быть устаревшим. Он может привести к неожиданным последствиям.
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