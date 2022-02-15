Глава МИД Австрии назвал "эвакуацию" работников посольств из Киева "сомнительным сигналом"

Шалленберг подверг критике решения некоторых стран Запада.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг подверг критике решение некоторых западных стран вывести персонал своих посольств из Украины на фоне сообщений об угрозе возможного нового вторжения РФ. По словам Шалленберга, сотрудники посольства Австрии в Киеве будут оставаться на своих позициях "столько, сколько это будет оправдано".

Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke, пишет DW.

По его словам, так называемая эвакуация дипломатов является "сомнительным сигналом по отношению к жителям Украины". Нынешнее время он назвал "нестабильным периодом" и убежден, что работники посольства Австрии должны оставаться на своих местах "столько, сколько это будет оправдано".

"Думаю, что это сомнительный сигнал по отношению к жителям Украины – досрочно эвакуировать своих дипломатов", — сказал Шалленберг.

Кроме того, глава австрийского МИД раскритиковал слова президента США Джо Байдена по поводу опасности мировой войны в связи с ситуацией вокруг Украины.

"Я не верю в большие пожары. Но считаю, что использование подобных выражений опасно, поскольку может подтолкнуть к ним", – сказал он.

Напомним, не менее пяти стран перевозят своих дипломатов во Львов: кто переехал.

Как сообщалось, переезд некоторых посольств в западную Украину президент Владимир Зеленский назвал "большой ошибкой".

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