Глава МИД Австрии отказался от приглашения Лаврова посетить оккупированный Крым

Шалленберг отметил, что не намерен направлять делегацию в Крым.

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым отверг приглашение посетить оккупированный Крым, добавив, что "с удовольствием поедет в Москву при ближайшей возможности".

Об этом во вторник, 25 августа, сообщает ТАСС.

"Сейчас у нас нет ни желания, ни намерения направить делегацию в Крым. Как я уже отметил, это часть того пакета разногласий, где у нас очень четкая линия", — сказал он.

В свою очередь Лавров обвинил Шалленберга в том, что у министра нет желания узнать, что же происходит в Крыму.

Напомним:

Глава МИД Австрии присутствовал на саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве, в котором принимали участие представители более 40 стран, в частности, президенты, премьер-министры, главы парламентов, главы МИД и обороны, другие министры и послы.

23 августа в Киеве, в котором принимали участие представители более 40 стран, в частности, президенты, премьер-министры, главы парламентов, главы МИД и обороны, другие министры и послы. На "Крымской платформе" подписали совместную декларацию — там Россию признано агрессором. Речь идет и о будущих санкции за незаконную аннексию. Документ открыт для подписания.

— там Россию признано агрессором. Речь идет и о будущих санкции за незаконную аннексию. Документ открыт для подписания. В свою очередь Россия уже угрожает участникам саммита "Крымской платформы". Так, в министерстве иностранных дел государства-агрессора заявляют — участие отдельных государств и организаций в мероприятии они рассматривают как посягательство на территориальную целостность РФ. Поэтому это неизбежно отразится на двусторонних отношениях с ними.

Новости мира: Россия угрожает странам ухудшением отношений из-за участия в "Крымской платформе"

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