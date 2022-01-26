Глава МИД Австрии вспомнил свою предшественницу и заявил, что не стал бы танцевать с Путиным

Глава МИД Австрии вспомнил свою предшественницу и заявил, что не стал бы танцевать с Путиным

По его словам, то, что Путин угрожает вторжением в Украину, означает признание провала Кремля.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что не стал бы танцевать с президентом России Владимиром Путиным, как это делала его предшественница Карин Кнайсль.

Об этом сообщает Kurier.

"Как мужчина, я бы не соблазнился танцем с Путиным, и я бы этого не сделал", — отметил глава австрийского МИД.

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По его словам, то, что Путин угрожает вторжением в Украину, означает признание провала Кремля.

Шалленберг сравнил ситуацию с подавлением восстаний в Венгрии 1956 года и в Чехословакии 1968 тогдашним Советским Союзом.

По его мнению, создается впечатление, что Путин хочет повернуть колесо назад.

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"На самом деле он достигает обратного... Он просто толкает своих соседей на запад, в НАТО и ЕС", — добавил Шалленберг.

Он отметил, что никто не может заглянуть в голову Путину, но угроза, к сожалению, очень реальна.

"Пугает то, что в 2022 году приходится учитывать реальный риск военного конфликта на европейском континенте", — заявил Шалленберг.

Напомним:

Путин опоздал на свадьбу главы МИД Австрии, но привез букет и казачий хор. Он подарил самовар и масловыжималку.

В свою очередь, Карин Кнайсль объяснила приглашение Путина на свою свадьбу "спонтанностью".

В 2021 году Карин Кнайсль вошла в совет директоров компании "Роснефть".

Путин побывал на свадьбе главы МИД Австрии и подарил ей тульский самовар

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