Глава МИД Австрии выступил за усиление европейских санкций против Москвы

По его словам, хотя Вена ослабит связи, это "не может произойти мгновенно".

Австрийский министр иностранных дел Александр Шалленберг заявил, что агрессор Россия всегда будет оставаться важной для Европы. Но он также выступил за ужесточение действующих европейских санкций против Москвы.

Об этом со ссылкой на главу МИД Австрии сообщает Reuters.

"Думать, что России больше не будет и мы можем разъединиться во всех сферах, — это заблуждение. Достоевский и Чайковский остаются частью европейской культуры, нравится нам это или нет. Она (Россия — Ред.) будет оставаться нашим крупнейшим соседом. будет оставаться вторым по величине ядерным государством в мире", — сказал Шалленберг.

По его словам, хотя Вена ослабит связи, это "не может произойти мгновенно". Вместе с тем министр выступил за ужесточение действующих европейских санкций против Москвы. Шалленберг отметил, что введение дальнейших мер. "очень тупое оружие", а пакетам санкций стоит "дать время поработать".

К слову, министр иностранных дел высказал свое мнение после того, как в начале года санкционный орган США начал расследование против банка Raiffeisen по его бизнесу, связанному с Московью. В частности, критику со стороны инвесторов вызвала также российская схема предоставления каникул по выплате кредита военным, воюющим в Украине. В этой схеме участвовал Raiffeisen.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО много лет работали над тем, чтобы иметь содержательный диалог с Россией, но в Москве решили отойти от этого. Среда безопасности изменилась в Европе на долгие годы, даже если война в Украине завтра закончится, подчеркнул Столтенберг.

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