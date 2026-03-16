Глава МИД Бельгии раскритиковал премьера страны за призывы к «соглашению» с Россией
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что нормализация отношений с Россией станет сигналом слабости для Европы и может подорвать единство европейских стран.
Об этом говорится в заявлении главы бельгийского внешнеполитического ведомства, предоставленном изданию Euractiv.
Прево подчеркнул, что необходимо четко отличать дипломатический диалог от полной нормализации отношений.
Сегодня Россия отказывается от участия Европы в переговорах. Пока ситуация не изменится, разговоры о нормализации являются сигналом слабости и подрывают европейское единство, в котором мы нуждаемся сейчас, как никогда раньше», — заявил он.
Заявление министра прозвучало после слов премьер-министра Бельгии Барт де Вевера, который выразил мнение, что странам Европы следует постепенно возобновлять отношения с Кремлем и заключить соглашение о завершении войны.
В то же время Максим Прево согласился с тем, что Европейский Союз должен активно участвовать в переговорах, направленных на прекращение полномасштабного вторжения России в Украину.
Кроме того, глава бельгийского МИД отметил необходимость дальнейшего усиления экономического давления на Кремль. По его словам, это должно создать условия для проведения надежных переговоров.
В то же время Барт де Вевер убежден, что санкции Европейского Союза против России не будут иметь достаточного эффекта без поддержки со стороны США.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер убежден, что Евросоюз пока не способен заставить Россию отступить по военному или экономическому пути. Он призвал предоставить ЕС мандат на прямые переговоры с Кремлем.
Мы ранее информировали, что Бельгия, которая два года назад обещала передать Украине 30 истребителей F-16, до сих пор не предоставила ни одного самолета.