В настоящее время Лондон и Пекин рассматривают альтернативные даты.

Британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли отложил поездку в Китай, которая была запланирована в этом месяце. Перенос визита связан с таинственным исчезновением высокопоставленного китайского дипломата.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

К слову, Министерство иностранных дел Великобритании отказалось от комментариев.

Отмечается, что Цинь Гана не замечали в публичном пространстве почти месяц. В последний раз его видели на публике 25 июня во время встречи с официальными представителями агрессорки РФ, Шри-Ланки и Вьетнама.

"Ситуация Циня была главной причиной того, что министр иностранных дел отложил свою поездку", – пишет издание.

Следует отметить, что на недавних дипломатических встречах Ценя заменял бывший министр иностранных дел Ван И.

По данным источников Bloomberg, такое "исчезновение" китайского чиновника сказалось на геополитике, а также способствовало задержке ожидаемого визита Клеверли в Пекин в конце июля. В настоящее время две страны рассматривают альтернативные даты.

"Задержка поездки Клеверли показывает, как дипломатические связи Китая могут пострадать от того, что дольше крутятся вопросы вокруг Циня, который в прошлом году перескочил из кресла посла в США в кресло министра иностранных дел", — сообщает издание.

Напомним, глава MI6 Ричард Мур заявил, об "абсолютной причастности" Китая к войне РФ. По его словам, причастность Пекина проявляется в дипломатической поддержке Кремля, а также в переводе вины за начало войны на НАТО.

Кроме того, во Франции было заявлено о военной поддержке Китаем России. В частности, речь идет о поставках военного оборудования.

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