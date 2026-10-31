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Политика
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Глава МИД Британии жестко обратился к Лаврову на G20: прямо в лицо напомнил об убитых украинцах

Британский министр поставил Лаврова перед фактом: вспомнил убитых в Днепре и обратился к Путину.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Сергей Лавров.

Сергей Лавров. / © Associated Press

Глава МИД Великобритании Эд Милибэнд жестко разнес российского коллегу Сергея Лаврова : напомнил об убитых украинцах и прямо назвал Россию агрессором.

Об этом он заявил во время встречи министров иностранных дел G20, сообщает Sky News.

Милибэнд напомнил о гибели мирных жителей в Украине и подчеркнул, что Россия не побеждает в войне благодаря мужеству украинцев и поддержке союзников.

«Давайте поговорим о случившемся вчера на железной дороге в Днепре. Только вчера ваши дроны атаковали и убили 15 человек», — обратился британский министр в Лаврово.

Он добавил, что это лишь один из примеров убийств мирных жителей за пять лет полномасштабного вторжения. Британский политик призвал давить на Москву и лишать диктатора Владимира Путина доходов, позволяющих продолжать «эту варварскую войну».

Путин тогда думал, что легко победит в этой войне. Но вы не побеждаете. Благодаря мужеству украинского народа и солидарности стран за этим столом вы не побеждаете», — заявил Милибэнд.

Он также призвал Лаврова набраться смелости и сказать правду российскому диктатору.

«Если бы у вас хватило смелости говорить правду и поступать правильно, вы бы сказали Путину, что он не побеждает в этой войне и не победит», — подчеркнул глава британского МИД.

Обвинение Каллас

В то же время высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас обвинила Лаврова в распространении лжи о войне и охарактеризовал поведение российского министра на заседании как «достаточно провокативное».

«Конечно, он привел немало лжи и извратил факты, которые мы впоследствии смогли опровергнуть», — заявила Каллас, сообщило издание Der Stern .

По ее словам, Лавров во время встречи не продемонстрировал никаких признаков готовности Москвы к мирным переговорам. В частности, свидетельством тому смертельные атаки РФ по Украине.

Каллас также призвала усилить давление на Крнмля, в частности, для достижения прекращения огня в Черном море.

«Для нас совершенно очевидно: чтобы покончить с этой войной, давление нужно оказывать на агрессора», — подытожила она.

Скандал с Лавровым на саммите G20

Перед началом саммита организаторы отменили запланированную совместную фотосессию. Причиной стал отказ Милибэнда и других европейских лидеров фотографироваться рядом с Лавровым.

Сам Лавров впоследствии иронически прокомментировал этот эпизод,

«Если для них самое важное – как они выглядят на общем фото и кто стоит рядом, то это самое за себя говорит», – заявил российский министр, назвав эпизод «дипломатией семейного фото».

Заметим, что Лавров летел в Атланту в США более 20 часов из-за обхода так называемых «недружественных стран», закрывших свое воздушное пространство для российских бортов. Визит главы МИД РФ происходит несмотря на сопротивление части американских законодателей, призывавших не впускать политика страны-агрессора в Штаты.

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