Глава МИД Чехии назвал дату, когда Путин может согласиться на перемирие

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Во время визита в Киев министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сообщил, что 15 августа Владимир Путин получит уникальный шанс договориться о перемирии в российско-украинском конфликте.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой, передает Европейской правды.

Ожидается, что 15 августа на Аляске состоится встреча между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным. Ян Липавский, комментируя события, подчеркнул, что именно в этот день Путин «точно будет иметь возможность принять перемирие».

«Он уже убил 1 миллион своих людей. Он убивает людей каждый день, совершая новые атаки. Так что да, он имеет эту уникальную возможность», — сказал он.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский убежден, что благодаря политической и военной поддержке Украины от партнеров, санкциям против России и крепкой армии страны, «Путин демонстрирует любую готовность к переговорам».

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин хочет «закончить» войну. Однако Трамп не исключает, что конструктивного диалога не получится

15 августа на Аляске должна состояться встреча американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, во время которой стороны планируют обсудить завершение войны в Украине.

Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией может предусматривать «обмен территориями»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о возможных территориальных уступках, высказав свою позицию.