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Глава МИД Египта передал Лаврову послание от Блинкена: о чем там идет речь

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Глава МИД Египта передал Лаврову послание от Блинкена: о чем там идет речь

Фото: Associated Press

Лавров пожаловался, что еще раз услышал тезисы "Россия должна прекратить", "Россия должна уйти из Украины".

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что глава МИД Египта Самех Шукри передал ему послание от госсекретаря США Энтони Блинкена по ситуации в Украине.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

"Господин министр, отвечая на предыдущий вопрос, сказал, что передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю", – сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с Самехом.

Лавров заверил, что Россия якобы "готова выслушать любое серьезное предложение, направленное на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте".

"В этом смысле мы услышали в очередной раз из-за господина министра послания о том, что "Россия должна прекратить", "Россия должна уйти", и тогда все будет хорошо", – отметил глава МИД страны-агрессора.

Отметим, что министр иностранных дел Египта Самех Шукри прибыл в Россию с визитом. Перед поездкой он встречался в Каире с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Ранее в Офисе президента объяснили, почему Россия не готова к миру, а ее действия показывают желание Путина существенной эскалации.

Российский политолог Андрей Пионтковский предположил, что Запад не предоставлял Украине танки и самолеты, чтобы склонить Путина к переговорам.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован во встрече с диктатором и вообще не уверен, что Путин еще жив.

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Дата публикации
Просмотры
1272
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