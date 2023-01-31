Глава МИД Египта передал Лаврову послание от Блинкена: о чем там идет речь

Лавров пожаловался, что еще раз услышал тезисы "Россия должна прекратить", "Россия должна уйти из Украины".
Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что глава МИД Египта Самех Шукри передал ему послание от госсекретаря США Энтони Блинкена по ситуации в Украине.
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
"Господин министр, отвечая на предыдущий вопрос, сказал, что передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю", – сказал Лавров, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с Самехом.
Лавров заверил, что Россия якобы "готова выслушать любое серьезное предложение, направленное на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте".
"В этом смысле мы услышали в очередной раз из-за господина министра послания о том, что "Россия должна прекратить", "Россия должна уйти", и тогда все будет хорошо", – отметил глава МИД страны-агрессора.
Отметим, что министр иностранных дел Египта Самех Шукри прибыл в Россию с визитом. Перед поездкой он встречался в Каире с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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