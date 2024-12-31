Страны Евросоюза договорились к 2027 году полностью отказаться от российских ископаемых топлива.

Угрозы Словакии перекрыть поставки электроэнергии в Украину из-за отказа продолжать транспортировку российского газа неприемлемы.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

Он напомнил, что страны Евросоюза договорились до 2027 года полностью отказаться от российских видов ископаемых топлива.

"Последние усилия правительств Венгрии и Словакии, направленные на продление поставок российского газа в Европейский союз, противоречат этой цели, поскольку только продолжают энергетическую зависимость от России", – сказал Тсахкна.

Кроме того, в Еврокомиссии ранее заявили, что прекращение транзита российского газа через Украину не повлияет на энергетическую безопасность стран Евросоюза.

"Освобождение от энергетической зависимости от России отвечает интересам каждого государства, поскольку Россия привыкла использовать экспорт энергии как оружие. Нельзя считать Россию надежным партнером", – заявил министр.

Он напомнил, что Россия хочет оставить без газа жителей Приднестровья с 1 января, чем показывает свою упругую сущность.

"Учитывая все это, абсолютно недопустимо, чтобы Словакия угрожала прекратить экстренные поставки электроэнергии для Украины этой зимой, – подчеркнул Тсахкна. – Украина уже почти три года борется не только за свой суверенитет, но и за безопасность всей Европы и мира. В ситуации, единственно правильный подход – это всесторонняя поддержка Украины, а не усиление страданий украинцев своими действиями".

Напомним, ранее сообщалось, что Фицо пожаловался лидерам ЕС на Зеленского.

Кроме того, мы ранее информировали, что Польша готова помочь Украине в случае отключения электроснабжения из Словакии.

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