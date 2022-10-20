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Глава МИД Эстонии высказался о том, где хотел бы увидеть диктатора Путина: "В аду"

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Просмотры
1804
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Глава МИД Эстонии высказался о том, где хотел бы увидеть диктатора Путина: "В аду"

Фото: Associated Press

Рейнсалу считает, что место "фюрера" даже не в тюрьме.

Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что хотел бы видеть президента-диктатора России Владимира Путина за все совершенные преступления не в тюрьме, а в аду.

Так он ответил на вопрос Deutsche Welle по поводу будущего кремлевского "фюрера".

"Хотели бы вы увидеть Путина в тюрьме?", — спросила журналистка немецкого издания.

"В аду", — ответил Рейнсалу после несколько секундной паузы.

В разговоре с "DW" глава эстонского МИД выразил мнение о том, что Германии и странам Запада следует нарастить усилия по поставке в Украину военных средств и ввести более жесткие санкции против агрессорки РФ.

"Война России – это геноцид в Украине, Путин не делает из этого секрета. Европа не сможет чувствовать себя в безопасности, пока у власти путинский режим", – сказал Рейнсалу.

Поддержка Эстонии

Парламент Эстонии 18 октября признал правящий режим в Российской Федерации террористическим. Посол Украины Марьяна Беца назвала решение Рийгикогу "историческим днем".

Эстония совместно с Литвой и Латвией призвала ЕС и международные сообщества помочь Украине создать специальный трибунал для России. Страны Балтии отмечают: наказанными должны быть подстрекавшие к войне, посредники и вдохновители агрессии.

Кроме того, Таллинн помогает Украине и в военной сфере. В октябре октября страна одобрила новый пакет помощи. Так, ВСУ получат зимнюю форму, снаряжение и амуницию.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1804
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